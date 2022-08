Ministério Público recomenda que a Prefeitura de Marabá tome medidas na ampliação de vacinação da covid-19

Após o vencimento de quase 10 mil doses de vacinas no município de Marabá, no sudeste do estado, o Ministério Público do Pará recomendou que a Prefeitura e a secretaria municipal de Saúde do Marabá ampliem a campanha de vacinação contra a covid-19.

De acordo com o MP, as vacinas da fabricante Pfizer perderam a eficácia em 29 de julho de 2022 e foram descartadas. Também foi contatado pelo órgão um aumento de casos da doença nos últimos 30 dias no município.

A Prefeitura chegou a informar dias antes de as doses vencer, que isto seria em função da baixa procura da vacinação pelos moradores. Os dados da Secretaria Estadual de Saúde Pública do Estado do Pará (Sespa), Marabá teve um índice baixo de vacinação, apresentando apenas 52,85% de cobertura da população.

Mesmo ampliando os horários de vacinação também no período da noite, na semana que as vacinas iam vencer, e depois liberou a aplicação de quarta dose para pessoas acima de 30 anos, ainda assim 9,3 mil doses foram descartadas. Apesar deste número, todas as unidades de saúde têm vacinas disponíveis, segundo a prefeitura de Marabá.

Sobre a recomendação

Foi estabelecido o prazo de 10 dias para que a prefeitura apresente a promotoria de justiça quais serão as medidas adotadas. A recomendação pede que seja formulado um plano estratégico de divulgação e incentivo á vacinação, priorizando a imunização dos idosos que estão como o principal grupo de risco para a Covid-19 e dos profissionais de saúde.

Também foi sugerido providenciar medidas para evitar aglomeração de pessoas nos postos de saúde; criar pontos de vacinação estratégicos para viabilizar o acesso dos moradores e a possibilidade do isso ser vacinado em domicilio.

As recomendação devem ser adotadas, caso contrario as medidas legais necessárias serão tomadas, de acordo com o Ministério Público.

