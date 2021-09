Ministra Damares Alves receberá título de Cidadã do Pará

A ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), será declarada cidadã do Estado do Pará. A decisão foi tomada nesta terça-feira, 28, durante sessão deliberativa no plenário da Assembleia Legislativa do Estado por 21 votos secretos dos deputados paraenses.



A proposição foi iniciativa do deputado Raimundo Santos (Patriota), e obteve quatro votos contrários e apenas uma abstenção. A ministra é nascida no Estado do Paraná e já morou na Bahia, Alagoas, e Sergipe.



Durante a defesa da proposição, o autor da matéria destacou o papel da ministra na criação do programa “Abrace o Marajó”, uma iniciativa do governo federal em apoio a ações aos municípios do arquipélago do Marajó, após comprovar o quadro de elevada vulnerabilidade social que contrasta com o potencial econômico da região.



O arquipélago do Marajó é integrado por 16 municípios, com uma população de cerca de 500 mil pessoas – espaço demográfico que inclui a localidade com o pior índice de Desenvolvimento Humano (IOH) do Brasil: Melgaço. A área tem outros sete municípios na lista dos 50 piores IDHs do País: Chaves, Bagre, Portel, Anajás, Afuá, Curralinho e Breves.



Listando ainda os recursos e ações desenvolvidas pelo Ministério (MMFDH) no Marajó, o deputado Raimundo Santos contradisse as críticas formuladas pelos opositores a sua proposta, de que a iniciativa poderia criar condições políticas para a ministra vir a concorrer ao um cargo de senadora pelo Pará, ventilada na imprensa nacional.



“Não podemos acreditar apenas no que é dito sem comprovação, acredito que hoje ou amanhã ela irá desmentir isso, até porque existem condições eleitorais que precisam ser observadas e não é o título honorifico que a qualificará”, disse.

Imagem: Balthazar Costa (AID/Alepa)