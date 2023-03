Ministra do Esporte confirma intenção de trazer Copa do Mundo feminina para o Brasil

A Ministra do Esporte e ex-jogadora de vôlei Ana Moser confirmou, nesta terça-feira, que o Brasil tem intenção de sediar a próxima Copa do Mundo feminina de futebol. O torneio está previsto para acontecer em 2027. “Estamos conversando com os parceiros, com a CBF e desenhando uma possibilidade de o Brasil pleitear a sede da Copa. Vamos fazer esse movimento para tentar trazer a Copa do Mundo para o Brasil em 2027”, disse em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil. Em entrevista ao ge, Ana Moser detalhou o que está sendo feito, por parte do Ministério para que a competição seja disputada no Brasil.

“A gente está vendo os meios para buscar trazer a sede da Copa do Mundo de 2027. Estamos começando a mexer nisso agora. Temos até março para manifestar a intenção e até maio para preencher caderno (de encargos). Estamos conversando com CBF e sedes para ver quais formas de buscar essa chance de ir trazer a Copa”, disse ao portal.

Até o momento, Alemanha, Holanda e Bélgica apresentaram uma candidatura em conjunto e a África do Sul também manifestou oficialmente interesse em sediar a competição. Segundo informações do ge, a CBF já enviou um ofício à Fifa manifestando a intenção de sediar a disputa entre as seleções. São Paulo e Rio de Janeiro já manifestaram interesse em serem sedes de uma eventual candidatura. O Brasil foi uma das sedes finalistas para receber o evento de 2023, mas retirou a candidatura na reta final do processo, em 2020. A Fifa julgou que faltava apoio do Governo Federal e o contexto complicado da pandemia do novo coronavírus. A competição, em 2023, acontecerá em conjunto na Austrália e na Nova Zelândia. É a nona edição do torneio e começará dia 20 de julho e vai até 20 de agosto.

Texto retirado de ogol.com.br