Ministro Alexandre de Moraes tem dados vazados no WhatsApp

Dados pessoais do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e membro do Supremo Tribunal Federal (STF), vazaram em grupos de WhatsApp nos últimos dias. A informação foi divulgada pela coluna Painel, do jornal Folha de São Paulo.

Segundo a publicação, alguns dados foram divulgados ainda na semana passada. Já nesta quinta-feira (17), dois arquivos com informações de Moraes circularam em grupos e a suspeita é que tenha ocorrido ação de hacker. O ministro do Supremo precisou trocar o número do celular.

O primeiro arquivo com os dados é um link cujo nome é “Leak Alexandre”, enquanto o segundo é um arquivo de texto nomeado “Xandão To na sua cola.txt”. Os dois conteúdos são assinados por um hacker que se denomina como luxetveritas, que escreveu no cabeçalho dos arquivos que é ilegal Moraes “censurar patriotas.”

– Ilegal você expor dados e censurar patriotas. Estou na tua cola – afirmou.

Os arquivos vazados misturam dados recentes e antigos de Moraes e familiares, alguns deles ainda da época em que o integrante da Suprema Corte geria o Ministério da Justiça no governo Temer (MDB). No entanto, há informações atuais do ministro, inclusive o número do celular que ele acaba de mudar.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Joédson Alves