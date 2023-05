Ministro da Agricultura discute estratégias de Ordenamento e Regularização Fundiária e Ambiental em Santarém

O ministro da Agricultura, Paulo Teixeira, esteve em visita à cidade de Santarém, onde se reuniu com lideranças locais e o prefeito Nélio Aguiar para discutir as estratégias de Ordenamento e Regularização Fundiária e Ambiental para a região. Durante o encontro, o ministro destacou a importância do Pará no contexto nacional, afirmando que o estado abriga cerca de 3.700 assentamentos, correspondendo a quase 30% de todos os assentamentos do Brasil. Nesse sentido, ressaltou a relevância do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para o Pará.



O encontro entre o ministro Teixeira, as lideranças locais e o prefeito Nélio Aguiar foi marcado por discussões produtivas e um clima de cooperação em busca de soluções para os desafios enfrentados pela região. Dentre os temas abordados, destacaram-se a regulação e liberação para construção do distrito industrial, o fortalecimento da agricultura familiar e o retorno do Programa de Alimentação Escolar, por meio de parcerias entre a prefeitura e o governo federal.

O prefeito Nélio Aguiar, em sua fala durante a reunião, ressaltou a importância da presença do ministro no município, enfatizando que as demandas relacionadas à regulação fundiária e ambiental são extremamente significativas para Santarém. Aguiar expressou sua satisfação com a visita do ministro, elogiando seu comprometimento em priorizar o Pará no âmbito do governo federal. O prefeito demonstrou confiança nos resultados positivos que a cooperação entre as partes envolvidas pode trazer para a população local.



A visita do ministro da Agricultura, Paulo Teixeira, a Santarém, reforça o compromisso do governo federal em enfrentar os desafios relacionados ao ordenamento e regularização fundiária e ambiental no estado do Pará. A presença de Teixeira e sua interação com as lideranças locais, incluindo o prefeito Nélio Aguiar, evidenciam a importância de parcerias e diálogos construtivos para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico da região.



Através do fortalecimento da agricultura familiar, da liberação para construção do distrito industrial e do fortalecimento do Programa de Alimentação Escolar, espera-se que Santarém e suas comunidades possam obter benefícios significativos, tanto no aspecto econômico quanto social. A atenção direcionada pelo ministro Teixeira ao Pará e a manifestação de apoio do prefeito Aguiar demonstram um alinhamento de interesses e esforços conjuntos em prol do progresso local.



“O tema abordado pelo ministro tem muitas demandas municipais. Queremos fortalecer a agricultura familiar, por exemplo. Gostei da postura do ministro. Ele está colocando o Pará dentro das prioridades do governo federal e temos muito a ganhar com isso”, disse o prefeito.

Com base nas discussões e nas declarações proferidas durante a visita, é possível vislumbrar uma perspectiva positiva para a região de Santarém, indicando um caminho promissor em relação ao ordenamento e regularização fundiária e ambiental. O trabalho conjunto entre o governo federal, representado pelo ministro da Agricultura, e as lideranças locais, como o prefeito Aguiar, tende a gerar resultados significativos, que impactarão de maneira benéfica a população e o desenvolvimento sustentável da região.

Agência Santarém