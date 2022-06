Ministro da Defesa explica compra de 35 mil comprimidos de Viagra pelas Forças Armadas

Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro da Defesa, afirmou nesta quarta-feira (8) que a compra feita pelas Forças Armadas de 35 mil comprimidos de Viagra tinha prescrição médica.

De acordo com o ministro, durante audiência pública realizada pelas comissões de Fiscalização Financeira e Controle e Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, os comprimidos de Viagra, que é um dos principais medicamentos para tratamento de disfunção erétil, estão previstos nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no Sistema Único de Saúde (Conitec) do SUS (Sistema Único de Saúde).

O ministro explicou que o medicamento é “para o tratamento de hipertensão arterial pulmonar e da esclerose sistêmica. É um medicamento incorporado no SUS e previsto na lista de medicamentos essenciais, a Rename [Relação de Medicamentos Essenciais]”, disse Nogueira.

Também conforme o ministro, a compra das 60 próteses penianas pelo Exército em 2021 também foi feita sob prescrição médica. Segundo ele, as próteses seriam para o atendimento de pacientes acometidos de patologias que necessitam deste tipo de tratamento.

Fonte: Portal do Holanda