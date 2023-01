Ministro da Justiça exonera 26 superintendentes da PRF em todo país

O ministro da Justiça, Flávio Dino, fez um ‘limpa’ na PRF (Polícia Rodoviária Federal) nos estados e no Distrito Federal e exonerou 26 dos 27 superintendentes regionais na noite desta quarta-feira (19).

As exonerações foram divulgadas em uma edição extraordinária do ‘Diário Oficial da União’, porém o governo ainda não informou o nome dos profissionais que devem substituir os agentes destituídos dos cargos.

Somente o superintendente da PRF do Piauí não foi exonerado. Hoje, Jairo Lima é quem ocupa de forma interina o cargo

O novo diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira, foi nomeado no último dia 2 de janeiro.

Conflito de interesses

No final do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o então diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques , foi exonerado do cargo. Vasques virou réu por improbidade administrativa por pedir votos para Bolsonaro durante as campanhas eleitorais, enquanto ocupava a liderança da PRF.

O governo também publicou na mesma edição extra do “Diário Oficial da União”, o nome de novos diretores da Polícia Federal em 18 estados. A lista inclui o delegado Leandro Almada da Costa, que também investigou o assassinato da vereadora Marielle Franco. Ele vai comandar a Polícia Federal no Rio. Veja quem são os novos diretores por estado.

Rio Grande do Norte: Larissa Freitas Carlos Perdigão;

Mato Grosso do Sul: Agnaldo Mendonça Alves;

Rondônia: Larissa Magalhães Nascimento;

Santa Catarina: Aletea Vega Marona Kunde;

Rio de Janeiro: Leandro Almada da Costa;

Goiás: Marcela Rodrigues de Siqueira Vicente;

Sergipe: Aline Marchesini Pinto;

Pernambuco: Antonio de Pádua Vieira Cavalcanti;

Maranhão: Sandro Rogério Jansen Castro;

Mato Grosso: Ligia Neves Aziz Lucindo;

Tocantins: Reginaldo Donizetti Gallan Batista;

Paraíba: Christiane Correa Machado;

Alagoas: Luciana Paiva Barbosa;

São Paulo: Rogério Giampaoli;

Paraná: Rivaldo Venâncio;

Pará: José Roberto Feres;

Amazonas: Umberto Ramos Rodrigues;

Minas Gerais: Tatiana Alves Torres.

Fonte: IG/Foto: Carolina Antunes/Presidência da República