Ministro da Noruega visita Usina da Paz Guamá, em Belém

Na noite deste sábado (25), o ministro do clima e meio ambiente da Noruega, Espen Barth Eide, esteve na Usina da Paz Guamá, em Belém. A comitiva da embaixada norueguesa foi recebida após cumprir agenda oficial na cidade de Paragominas, na região de integração do Rio Capim.

Na ocasião, a equipe conheceu os espaços e as atividades desenvolvidas por esse grande complexo multifuncional do Governo do Pará. Representantes da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), órgão responsável por coordenar o projeto, acompanharam a visita.

“É fundamental que eles possam conhecer esse projeto que é extraordinário, e que é um dos maiores programas sociais do Brasil e do Mundo. Tenho certeza de que é fundamental também para que eles possam investir e ajudar a desenvolver não só a questão social, mas a questão econômica. A Noruega é um país super desenvolvido que tem toda potencialidade em investir em nosso Estado e ver que nós temos projetos sérios que, sem sombra de dúvida, faz com que eles tenham mais vontade de investir aqui”, ressaltou Igor Normando, titular da Seac.

O ministro do clima e meio ambiente da Noruega, Espen Barth Eide, destacou a importância de iniciativas como as UsiPaz para o desenvolvimento local.

“Eu acredito que é um projeto excelente e amplamente utilizado por esses moradores que precisam de alguns serviços, principalmente sobre saúde, psicologia, odontologia, esportes, biblioteca… Estou muito feliz em ver esse trabalho funcionando muito bem aqui no Estado do Pará, levando esse conceito para uma população vulnerável. Eu penso que esse espaço é maravilhoso, é muito bom ver funcionamento”, afirmou o ministro norueguês.

Atualmente, estão em funcionamento nove complexos no Estado: a UsiPaz Amintas Pinheiro, localizada no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua; a UsiPaz Cabanagem, em Belém; a UsiPaz Antônia Corrêa, no bairro Nova União, em Marituba; a UsiPaz Padre Bruno Sechi, instalada no bairro do Bengui, também em Belém; as UsiPaz Parauapebas e Canaã dos Carajás, no sudeste do Estado, desde maio e junho, respectivamente; e UsiPaz Jurunas/Condor; a UsiPaz Terra Firme; e a mais recente a UsiPaz Guamá, também na capital do Estado.

Cada uma oferta mais de 70 serviços intersetoriais das secretarias estaduais e órgãos parceiros, como atendimento médico, odontológico e psicológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, treinamento de lideranças, atividades esportivas, capacitações e cursos profissionalizantes. Todos os serviços são gratuitos.

Sobre as Usinas da Paz

As Usinas da Paz são grandes complexos comunitários, com área construída de aproximadamente 5000 m2, que contemplam prédios específicos para diversas atividades, como: teatro, quadra poliesportiva, dojo de artes marciais, um prédio de assistência, destinado à prestação de serviços do Estado à população (emissão de documentos, consultas médicas, etc..) e um prédio chamado Usina, destinado a atividades de qualificação profissional e educação.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará