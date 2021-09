Ministro diz que atua na questão hídrica a curto, médio e longo prazo

O Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse nesta segunda-feira (13) que o governo, por meio de ações sistemáticas e atacando problemas históricos, procura “equacionar a curto, médio e longo prazo a questão hídrica no Brasil.” Marinho foi o entrevistado no programa Sem Censura, da TV Brasil, e abordou também temas como o Marco Legal do Saneamento, o Teto de Gastos e o programa Casa Verde Amarela.

Marinho disse que há um enorme manancial mal distribuído no território nacional e destacou principalmente dois pontos. O primeiro foi a aprovação do Marco Legal do Saneamento, que, segundo ele, desde sua aprovação em julho de 2020, resultou em R$ 60 bilhões em investimentos. “Nós tínhamos uma média histórica de R$ 6 [bilhões] ou 7 bilhões, [investimos] quase dez vezes mais após a aprovação do marco”, disse.

O ministro também destacou o trabalho que o ministério está fazendo de revitalização de bacias hidrográficas. “A gente entende que temos bacias hidrográficas importantes antropizadas, ou seja, poluídas, rios assoreados, matas ciliares que precisam ser recompostas. Não apenas estamos levando água para áreas que não havia água, como estamos preocupados em preservar e até ressurgir cursos de água para permitir que não haja escassez no futuro. Esse é o trabalho que a gente tem feito.”

FONTE AGENCIA BRASIL