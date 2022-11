Ministro do TCU explica áudio vazado: “Mal interpretado”

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes se pronunciou por meio de nota após repercussão de um áudio seu vazado, neste domingo (20), no qual ele cita um “forte movimento dos militares”. A fim de esclarecer o teor de suas declarações, Nardes afirmou que “repudia manifestações de natureza antidemocrática e golpistas”.

– O ministro Augusto Nardes lamenta profundamente a interpretação que foi dada sobre um áudio despretensioso gravado apressadamente e dirigido a um grupo de amigos. Para que não pairem dúvidas, esclarece que repudia peremptoriamente manifestações de natureza antidemocrática e golpistas, e reitera sua defesa da legalidade e das instituições republicanas – afirma a nota.

De acordo com o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, outros ministros do TCU reagiram às falas de Narder no áudio. Alguns integrantes da Corte chegaram a relatar que o sentimento interno é de “constrangimento geral”.

Segundo alguns magistrados, Nardes pode ter infringido o artigo 35º da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman), que prevê como dever do magistrado “manter conduta irrepreensível na vida pública e particular”.

Confira íntegra do áudio vazado de Augusto Nardes: