Ministro do Turismo e governador do Ceará assinam convênios para obras de infraestrutura turística no estado no valor de R$ 27,7 milhões

Durante agenda em Fortaleza (CE), o ministro do Turismo, Celso Sabino, acompanhado de uma comitiva de parlamentares, participou de evento no Palácio da Abolição com o governador do Estado, Elmano de Freitas, no qual assinou convênios para a realização de 14 obras de infraestrutura turística, no valor de R$ 27,7 milhões.

Entre as obras previstas estão a reforma e a construção de infraestrutura em Centro Cultural, no município de Morada Nova, no valor de R$ 481.104,00; a construção do centro de eventos em Quixelô, com investimento de R$ 2.199,712,00; e a construção de infraestrutura na orla da praia de Flecheiras, com previsão de repasse de R$ 1.441.714,00.

VEJA LISTA COMPLETA ABAIXO

“O governo federal está fazendo investimentos da ordem de R$ 1,7 trilhão na infraestrutura do país e grande parte desses projetos do PAC 3 estão relacionadas a rodovias federais, portos e aeroportos. Ou seja, diretamente relacionadas ao turismo. No Ministério do Turismo nós demos andamento, por determinação do presidente Lula, a diversas obras que estavam paradas inclusive aqui no Ceará. E hoje aqui, graças a uma participação do Governo do Estado, da Secretaria de Turismo do Estado e, principalmente, da bancada federal cearense no Congresso Nacional, vamos assinar contratos de mais de R$ 27 milhões em infraestrutura turística”, destacou o ministro, Celso Sabino.

Além de 10 municípios do Estado, estão previstas obras de reforma e construção de infraestrutura na rota do Caminho de Assis, roteiro que sai da Igreja de Nossa Senhora da Penha, em Maranguape, passa por mais nove localidades (Tabatinga, Penedo, Papara, Amanari, Lagoa do Juvenal, Inhuporanga, Fazenda Cotendas, Caridade e São Domingos), até chegar à Basílica de São Francisco das Chagas, em Canindé, templo religioso mais visitado do Ceará.

“Nós temos aqui a possibilidade de uma ação conjunta do governo do estado com o governo federal, que demonstra algo muito importante, que é estarmos de mãos dadas para melhorar as diversas políticas públicas do país e do Ceará. Dessa vez, com o ministro do Turismo para poder dialogar sobre as várias possibilidade que temos para desenvolver ainda mais o turismo no Ceará. Vamos fechar o ano com mais de 5,5 milhões de turistas no estado, número acima de 2022”, comentou o governador Elmano de Freitas.

Até domingo, o ministro cumprirá outras agendas no Estado com visitas previstas aos municípios de Juazeiro do Norte, Nova Olinda, Santana do Cariri e Crato. Entre as ações prevista está a de apresentação do Fundo Geral do Turismo (Fungetur) para empresários do setor de turismo da região do Cariri.

“O Fungetur é uma ferramenta do governo federal para apoiar a iniciativa privada na área do turismo. Nós estamos aqui, apresentando para o setor turístico do estado, esse fundo que permite o acesso a crédito de até R$ 15 milhões por empreendimento, com carência de até 5 anos para começar a pagar. E por orientação do presidente Lula, o Ministério do Turismo está interiorizando essa iniciativa, levando para todas as regiões do país, aproximando o MTur de empreendedores de todo o Brasil”, finalizou o ministro.



por Lívia Nascimento

Assessoria de Comunicação

Fonte: GOV.BR/Foto: Helene Santos e Hiane Braun