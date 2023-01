Ministro Flávio Dino registra B.O. após ser xingado de “ladrão”

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, registrou um boletim de ocorrência, neste domingo (29), após ser xingado de “ladrão” por parte de um morador de um prédio residencial que ele visitou em Brasília (DF).

Na ocasião, o homem disse que o ministro não tinha o direito de entrar no edifício, e também se dirigiu aos seguranças, chamando-os de “cachorros do Dino”, conforme informações da coluna Na Mira, do portal Metrópoles.

O B.O. foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro). As autoridades pretendem ouvir o autor dos xingamentos nesta segunda-feira (30).

O caso é investigado como desacato.

Fonte: Pleno News/ Foto: Valter Campanato/Agência Brasil