Ministro: Israel está pronto para uma guerra contra o Líbano

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou nesta terça-feira (30) que as tropas “estão prontas e preparadas para uma campanha no norte”, após semanas de fogo cruzado com o Hezbollah na fronteira libanesa após o início da guerra em Gaza.

– Chegará o momento em que a nossa paciência acabará e teremos que agir com contundência para impor a paz na fronteira norte – disse Gallant em seu perfil na rede social X, ex-Twitter, durante uma avaliação da linha de frente na cidade de Haifa, no norte de Israel.

Isto será feito “para mudar a situação de segurança e a segurança dos cidadãos de Israel”, acrescentou o ministro, advertindo que uma campanha militar “seria complexa para Israel, mas devastadora para o Hezbollah e o Líbano”.

Nesta terça pela manhã, aviões de guerra israelenses realizaram ataques contra um “centro de comando do Hezbollah e um posto de observação”, segundo um comunicado militar, na cidade de Khiam, no sul do Líbano.

Pouco antes, um projétil lançado do Líbano atingiu as proximidades de Arab al-Aramshe, uma comunidade localizada a algumas centenas de metros da fronteira, onde, segundo o Exército israelense, “não houve relatos de feridos”.

O risco de um confronto aberto entre Israel e Hezbollah é cada vez mais elevado após 115 dias de fogo cruzado na fronteira, que vive seu pico de tensão mais elevado desde a guerra de 2006 e onde já morreram mais de 230 pessoas, a maioria nas fileiras do Hezbollah, que confirmou 176 vítimas, algumas na Síria.

Do lado israelense, 18 pessoas morreram na fronteira norte, incluindo 12 soldados e seis civis, enquanto no Líbano morreram cerca de 20 membros de grupos insurgentes palestinos, um soldado e 23 civis (incluindo três crianças e três jornalistas).

*EFE

