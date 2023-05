Ministro promete acabar com ‘injustiça’ do saque-aniversário do FGTS

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, voltou a defender neste domingo (14) a revisão no modelo de saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Segundo ele, trata-se de uma “injustiça”, mas que qualquer mudança só ocorrerá no segundo semestre do ano.

“Nós estamos estudando, discutindo com as lideranças, com o ministro Padilha, que coordena as ações junto ao Congresso Nacional, para ver o momento de encaminhar essa medida, para submeter à apreciação do Parlamento. Mas devemos fazer isso no segundo semestre”, disse Marinho em uma feira organizada pelo MST no Parque da Água Branca, em São Paulo.

“Meu compromisso como ministro do Trabalho é de acabar com essa injustiça”, disse mais tarde em entrevista ao Canal Livre, da Rede Bandeirantes, exibida neste domingo, 14. “Nós vamos acabar com essa injustiça, mas para isso é preciso mudar a lei”. Ele disse ter certeza que o Congresso Nacional terá sensibilidade para resolver essa questão.

O ministro afirma que a modalidade de retiradas enfraquece o FGTS como fundo investidor do setor de habitação, saneamento e infraestrutura.

Marinho disse ainda que os trabalhadores que optam pela retirada anual passam por um “verdadeiro castigo”, por não poderem sacar o saldo do FGTS em caso de demissão sem justa causa.

Ele acrescentou que os trabalhadores de menor renda são os maiores beneficiários do fim do saque-aniversário, pois teriam direito à retirada integral em caso de demissão.

O trabalhador que optar pelo Saque-Aniversário do FGTS pode, por meio do aplicativo do FGTS, solicitar o retorno à modalidade Saque-Rescisão, desde que não haja operação de antecipação contratada. No entanto, a mudança só terá efeito a partir do primeiro dia do 25º mês após a data da solicitação de retorno.

