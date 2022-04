MIRASSOL X PAYSANDU | BRASILEIRÃO SÉRIE C | 25.04.22

Na noite desta segunda-feira (25) Paysandu entra em campo para tentar mais uma vitória no Brasileirão da Série C, os bicolores enfrentam o Mirassol-SP, no interior de São Paulo, a partir das 20h pela terceira rodada da competição, a partida será disputada no Estádio Municipal de Mirassol, o Maião.

O Paysandu está ocupando a 9ª posição na tabela com 4 pontos, o ponto foi conquistado após o empate de 1 a 1 sofrido contra o ABC-RN, pela primeira rodada atrasada da competição.

O Mirassol vem atuando na competição com 100% de aproveitamento no campeonato, o bom desempenho da equipe, deve de ser uma barreira para o Paysandu enfrentar e alcançar seus objetivos.

A partida de logo mais será transmitido pela Super Marajoara AM 1130, com narração de Carlos Magno, comentários de Pio Netto, reportagem Gabriel Freitas e plantão de Carlos Magno.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira