Miss Mianmar tem prisão decretada por ir ao Miss Universo

A modelo Ma Thuzar Wint Lwin, conhecida como Candy Thuzar, teve sua prisão decretada por Mianmar por ir ao concurso Miss Universo, no qual representou o país. A jovem conseguiu asilo político e vai ficar nos Estados Unidos.

Candy se destacou no evento porque usou a visibilidade que ganhou para se manifestar politicamente contra os militares que assumiram o poder no país de forma não democrática, em fevereiro deste ano.

– Por favor, ajudem. Estamos desamparados. Nos matam como animais – disse enquanto levantava um cartaz no qual dizia “orem por Mianmar”.

Com o asilo político, Candy poderá trabalhar e morar legalmente no país da América do Norte.

Candy Thuzar pede oração por Mianmar com cartaz

Fonte: Pleno News