Miss morre ao pular de 6º andar de prédio para escapar de fogo

A vítima que saltou do 6º andar de um prédio em chamas em São Paulo neste sábado (25) era a Miss Sertão Paraibano Maya Nitão, de 27 anos, que acabou morrendo mesmo tendo sido socorrida e levada ao Hospital das Clínicas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. O irmão de Maya, de 23 anos, também estava no apartamento e recebeu atendimento após inalar fumaça e encontra-se internado.

A ocorrência se deu em um prédio residencial no Itaim Bibi, na Zona Sul de São Paulo. As causas do incêndio estão sendo investigadas.

Os irmãos são naturais de Patos, na Paraíba, e seus pais são de Itaporanga. Ambos são filhos do jornalista César Nitão, bastante conhecido na cidade paraibana. De acordo com o próprio César, a família embarcou para a São Paulo para realizar o traslado do corpo de Maya, que será velado em João Pessoa.

Maya foi eleita Miss Sertão Paraibano e se preparava para participar do Miss Brasil Mundo 2023.

Fonte: Pleno News/ Fotos: Reprodução/Redes Sociais