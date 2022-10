Missa, apresentação musical e entrega de brinquedos marcam o Dia das Crianças em Santarém

A programação alusiva ao Dia das Crianças da Casa de Acolhimento Reviver (abrigo municipal) iniciou com uma linda e emocionante missa em ação de graças celebrada pelo Padre Valter Imbiriba ontem, sexta-feira, 15 e contou com a parceria da Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento Regional I, que tem como comandante do Coronel Aldemar Maués. Os policias militares além de levarem os brinquedos para as crianças, levarem o mascote Leão do Proerd, eles fizeram uma belíssima apresentação musical com a banda musical da PM.



A coordenadora da Casa, Marileuda Cunha, contou sobre poder proporcionar esse dia especial para os 13 acolhidos que são crianças e adolescentes de 0 a 17 anos.



“A gente celebrou esse dia especial, assim como a ação da Polícia Militar que tirou esse dia para fazer uma apresentação especial para as crianças, e também a entrega dos presentes, para que esse momento tenha um significado na vida dessas crianças. Esse também é o papel do acolhimento, que é trabalhar com a questão da ressignificação dessas vidas, e pra gente é um trabalho muito significante e, principalmente, por ter essas parcerias que a gente pode contar sempre e que só assim o nosso trabalho é fortalecido e tenha sua ação efetiva na vida dessas crianças,” avaliou a coordenadora.

O Tenente Yvens, que coordena em Santarém quatro projetos pelo CPRI, o Proerd, o Policiamento Comunitário Escolar, a banda de música, e a Patrulha Maria da Penha, falou sobre passar a manhã com as crianças acolhidas.

“Foi uma maravilha, a felicidade é nossa, a Polícia Militar fica muito feliz em ter este momento. Com certeza, a gente aprende muita mais com as crianças, do que nas ruas,” disse o tenente.



A secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social, Sandra Santana, agradeceu ao padre pela emocionante celebração e também a presença da Polícia Militar com um grande efetivo de policiais que proporcionaram muita alegria para as crianças.

“Sempre celebrar e agradecer a Deus e a nossa mãe Maria Santíssima, Sempre peço que a nossa mãezinha do céu acolha em seu manto sagrado todas as nossas crianças e todos aqueles que fazem parte da equipe, agradecemos aos militares aqui presentes, por proporcionar essa programação especial,” agradeceu a secretária.



Imagens: Ascom/PMS