Missa de apresentação do manto da virgem de Nazaré será nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira será apresentado o novo manto que cobrirá a imagem da nossa senhora de Nazaré no 229° edição do Círio 2021. A cerimonia de apresentação será depois da missa das 18h, na Basílica santuário. O manto irá vestir a imagem até as vésperas do círio de 2022.

A artista plástica, empresária e bacharel em moda Lorena Chady e confeccionado pela estilista Kátia Novelino, os trabalhos iniciou em março. A escolha pelos estilistas e designer para trabalhar no manto, são sempre escolhidos pelo casal coordenador da Festa de Nazaré. O processo de criação do manto é sempre restrito e sigiloso, os únicos que acompanharam processo de criação foram o diretor coordenador, Albano Martins, e sua esposa, Ana Paula Martins, e o Arcebispo Dom Alberto Taveira. Os recursos financeiros advêm de forma anônima de um casal devoto de Nossa Senhora de Nazaré.

Foto: DFN