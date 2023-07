Missa de corpo presente marca velório de Luís Eduardo Anaice na Alepa

O corpo do jornalista Luís Eduardo Anaice, 69 anos, foi velado no hall de entrada da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, para onde convergiram familiares, amigos, admiradores, fãs, colegas e autoridades do Estado e da cidade, que foram prestar as últimas homenagens ao profissional de imprensa falecido ontem, terça-feira, 18, vítima de um infarto, no Hospital do Coração. O sepultamento ocorreu num cemitério particular de Belém, no final da manhã desta quarta-feira, 19.

Coube ao colega de profissão, padre e jornalista Paulo Falcão, presidir a missa de corpo presente e encomendação do corpo, bem como, bênção de sepulcro. Muito emocioado, o religioso diocesano, que tem problemas de locomoção, falou sobre a vida de Luís Anaice e seus bordões que chamavam atenção para o fato de ter de noticiar os atos violentos tão condenáveis por Deus Pai Todo-Poderoso. “O Anaice era uma pessoa simples, boa, religiosa, querida. Ele não noticiava os atos de violência por gosto, mas por obrigação, e, com seus bordões, acabava por invocar a Deus que tinha em seu coração”, disse o sacerdote que, durante toda a celebração, conclamou os presentes a cantarem e orarem por Luís Anaice.

Ao final da celebração, Padre Falcão cantou músicas do Rei Roberto Carlos. Ele deu a palavra ao diretor-presidente do Grupo RBA, empresário Camilo Centeno, o qual destacou a grande perda para a empresa que dirige e para o jornalismo paraense, posto que Anaice era simples e seus bordões passaram de geração para geração, atingindo o jornalismo brasileiro, já que muitos profissionais de imprensa também passaram a repetir as gírias e crias de Anaice em seus programas de rádio e televisão.

Muitas palmas foram batidas para o jornalista que, depois, teve um momento único com a família, agora chefiada por dona Jara Anaice, a viúva, sendo, depois, levado para a morada definitiva numa necrópole de Belém.

Foram enviadas coroas de flores pelo governador Helder Barbalho, senador Jader Barbalho, deputados estaduais, como o presidente da Alepa, Chicão, entre várias outras homenagens ao repórter policial ontem falecido.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar