Missa de Ramos abre celebrações da Semana Santa

Todas as paróquias da Arquidiocese de Belém estarão realizando por todo este domingo, 10, as celebrações de Ramos, que significa o dia em que Jesus entrou em Jerusalém, se apresentando publicamente para passar por todos os sacrifícios que o levariam a ser crucificado a mando de Pôncio Pilatos. Os ramos lembram como o povo de Deus saudou Jesus montado sobre um burrinho em que gritavam “hosana ao filho de Davi!”



A partir deste domingo, começa o período da Semana Santa. Todas as igrejas da Arquidiocese de Belém, assim como as de confissões evangélicas terão programações apropriadas para lembrar a Paixão e Morte de Jesus Cristo.



Também acontece neste domingo, a coleta mundial que culmina com o encerramento da fase mais forte da Campanha da Fraternidade que, em 2022, tem como tema “Fraternidade e Educação” e como lema “Fala com sabedoria, ensina com amor” (cf. Pr 31, 26). A coleta deste domingo tem a finalidade de ajudar nas campanhas voltadas ao tema da CF, ao Vaticano, bem como, nas obras diocesanas espalhadas por todo o país.



Ao longo desta semana, é também o momento propício para as confissões visando a celebração da Páscoa, no próximo domingo. Na Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do Telégrafo, na terça-feira, padres estarão o dia todo recebendo fieis que desejarem se confessar visando comungar durante a páscoa. Na quarta-feira, haverá celebração penitencial em todas as paróquias, bem como, mutirão de confissões e via-sacra; na quinta-feira, missa do lava-pés com adoração ao Santíssimo Sacramento. Na Sexta-feira da Paixão, cerimônia da Paixão; Sermão das Sete Palavras na Capela do Colégio Santo Antônio, Procissão do Encontro em frente à Igreja das Mercês; procissão do Senhor Morto; no sábado, Vigília Pascal e, no domingo, Missa de Páscoa conforme os horários de cada paróquia, igreja, capela ou comunidade.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar