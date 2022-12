Missa na Catedral abre a programação de posse de Helder e Hana no comando do Pará

A programação de posse do governador reeleito Helder Barbalho (MDB), e da vice-governadora Hana Ghassan (MDB), começa ainda neste sábado, 31 de dezembro, com a celebração de missa em ação de graças na Catedral Metropolitana de Belém, no bairro da Cidade Velha, as 17 h. O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, conduzirá o ato religioso, assim como ocorreu há quatro anos, no início do primeiro mandato de Helder Barbalho no Governo do Pará. No dia 1º de janeiro, a partir de 09 h, haverá a cerimônia de posse, no prédio da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).



O protocolo terá dois momentos: A posse, no plenário Newton Miranda, e a colocação da faixa, na parte externa do prédio, onde o governador também receberá as honras de chefe de Estado.

Depois da abertura da sessão pelo presidente da Alepa, deputado estadual Francisco Melo (Chicão – MDB), o governador, que aguardará na sala da presidência do Legislativo Estadual, será encaminhado ao plenário para prestar o juramento constitucional. Em seguida, Helder Barbalho e Hana Ghassan serão investidos nos cargos do Executivo.



Em seguida, a primeira secretária da Assembleia Legislativa, deputada Nilse Pinheiro (PDT), fará a leitura do termo de posse, obedecendo ao Regimento Interno. Neste momento, o presidente da Alepa ou outro deputado também se pronunciará, e depois o governador Helder Barbalho vai proferir seu discurso de posse.



A solenidade prosseguirá dentro da Alepa, quando o governador seguirá para a área externa, onde receberá a faixa. Como houve reeleição, não ocorrerá passagem de faixa. O governador poderá escolher quem irá colocá-la. Antes, ele passará a tropa em revista, na condição de comandante em chefe da Polícia Militar.



A formalidade marca o recebimento das honras de chefe de Estado. Por fim, o governador receberá a faixa, subirá ao palanque e discursará para o público, encerrando a cerimônia.

Helder Barbalho e Hana Ghassan participarão de mais duas cerimônias de posse no interior do Estado. No dia 02 de janeiro, segunda-feira, será em Marabá, na região sudeste, as 15 h, no Carajás Centro de Convenções Leonildo Borges Rocha. No mesmo dia, as 18 h, o evento será em Santarém, no oeste, no Centro Cultural João Fona. No dia 03, terça-feira, a posse será em Breves, no Arquipélago do Marajó, na orla em frente à sede municipal.

Imagem: Agência Pará