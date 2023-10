Missa na Igreja Nossa Senhora do Loreto rememora o Delegado Neyvaldo da Costa Silva

Será realizada na noite de sexta-feira, 13, a partir das 19h30, na igreja matriz da Paróquia Nossa Senhora do Loreto, na Travessa Alferes Costa, no bairro do Marco, em Belém, a missa alusiva ao primeiro ano de falecimento do saudoso delegado Neyvaldo da Costa Silva, que partiu para junto do Senhor poucos dias depois do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, no ano passado, deixando muita saudade a seus pais, seu casal de filhos e à legião de amigos das Polícias Civil, Militar, Federal, bem como de todo o Sistema de Segurança Pública do Estado do Pará.

Especialista em casos de estelionatos, Neyvaldo Silva foi diretor da Divisão de Polícia Especializada e diretor da Divisão de Investigações e Operações Especiais, em cujas unidades fez verdadeiras revoluções até hoje em uso no sistema policial paraense.

Neyvaldo fazia tratamento contra o câncer e aguentou tanto quanto lhe foi possível sem se afastar de sua cátedra de delegado de polícia, filho e pai amoroso.

Imagens: Divulgação