Missa Solene abre celebrações do aniversário de 406 anos de Belém

A programação de comemoração dos 406 anos de Belém, celebrados nesta quarta-feira (12), iniciou por volta das 7h, com a realização de uma missa solene presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, na Catedral Metropolitana, na Cidade Velha, O evento religioso conta a presença do prefeito Edmilson Rodrigues do vice-prefeito, Edilson Moura, de secretários municipais e demais convidados. Cerca de 150 pessoas acompanham a celebração, que segue protocolos de proteção contra covid-19.

Para acompanhar a tradicional missa em ação de graças pela data de fundação da cidade, os fiéis tiveram que apresentar o cartão de vacinação com as duas doses da vacina anticovid. O uso de máscaras nas dependências da igreja também foi exigido, como parte dos protocolos sanitários para evitar a propagação do vírus causador da covid-19.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, deve fazer um pronunciamento ao final, junto com o arcebispo Metropolitano de Belém.

Fonte: O Liberal