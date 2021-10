Missa solene na Basílica encerra a manhã do Círio 229

Emoção! É tudo o que se pode dizer depois de vivenciar em Belém mais um Círio de Nazaré, que começou com missa na catedral e termina com outra celebração eucarística na Basílica Santuário de Nazaré, onde, até o começo desta tarde, ainda chegavam romeiros que peregrinação pelo trajeto da Santa que sobrevoava Belém em um helicóptero de resgate do Governo do Pará.



Foram aproximadamente 3h35 minutos de sobrevoo.

Ao descer o helicóptero no estacionamento do arraial de Nazaré, a Imagem Peregrina foi retirada e entronizada na berlinda que fez o pequeno percurso até a Praça Santuário, onde ficará exposta por toda a quinzena da festa.



O governador Helder Bárbara se fez presente e elevou a imagem da Santa antes da entronização. Depois, o presidente da Diretoria da Festa de Nazaré, Albano Martins, colocou a imagem na berlinda, ornamentada com flores brancas.



Agora, a imagem está exposta na Praça Santuário.

Já no interior da Basílica os fiéis podem chegar mais perto da imagem original, que está num nicho no altar mor, onde, logo mais, às 18h, o Bispo Diocesano de Cametá, Dom Altevi José, fará a primeira pregação da quinzena, durante a missa das 18h

PROCISSÃO

Milhares de romeiros, após a saída da Imagem Peregrina da Catedral, seguiram em caminhada rumo à Basílica Santuário, fazendo o mesmo percurso do Círio, pagando promessas e agradecendo por graças alcançadas. “Só não tem a Santa e a berlinda, mas a sensação é que Nossa Senhora está aqui nessa quentura com a gente, para nos escutar e levar um novo elenco de pedidos de seus filhos”, disse Verônica Monteiro, que estava caminhando para agradecer pela cura de seu pai, um idoso de quase 80 anos que está firme e forte depois de escapar da covid-19.

Imagens: Edison Junior