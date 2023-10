Missão Gota leva vacinas a localidades de difícil acesso em Chaves, no Marajó

Entre os dias 12 e 21 deste mês em Chaves, no arquipélago do Marajó, acontece a Missão Gota, com o objeto de resgatar a cobertura vacinal da população de 21 localidades de difícil acesso das ilhas cavianas e mexicanas pertencentes ao município.

A estratégia é realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Defesa, da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Imunizações e do 7º Centro Regional de Saúde, e da Secretaria Municipal de Saúde de Chaves.

“A Missão Gota é importante para ampliar a cobertura vacinal da população nas áreas mais distantes da sede do município”, informou Leonardo Barbosa, técnico em Enfermagem da Coordenação Estadual de Imunizações da Sespa que está à frente dos serviços, que envolvem mais 16 profissionais de saúde.

São ofertadas 18 tipos de vacinas, destinadas à prevenção de doenças como sarampo, rubéola, caxumba, difteria, tétano, coqueluche, formas graves de tuberculose (meníngea e miliar), hepatite A, hepatite B, poliomielite, diarreia por rotavírus, Haemophilus influenzae B, pneumonias e meningites causadas por pneumococos, meningite meningocócica tipo C, meningite meningocócica tipo ACWY, febre amarela, varicela e influenza, além de Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante) e contra a Covid-19.

A aplicação contempla pessoas de todas as faixas etárias. O técnico explicou que, para a escolha das localidades, a Sespa considerou os seguintes critérios: o município aceitar a operação; a situação epidemiológica; ter áreas de difícil acesso com pouca oferta de vacina e ter local para pouso de helicóptero. “A situação geográfica e a dificuldade própria da região amazônica ainda são fatores limitantes para o acesso aos serviços de saúde das populações ribeirinhas, quilombolas e assentadas. Sendo assim, a Missão Gota destaca-se como uma grande oportunidade de promoção da saúde e proteção específica”, afirmou Leonardo Barbosa.

A facilidade de trafegar pelos helicópteros da Aeronáutica possibilita à equipe de vacinação chegar com as vacinas em condições adequadas às áreas cujo acesso por outros meios enfrenta diferentes adversidades, como rios não navegáveis durante a maior parte do ano, cachoeiras que impedem o acesso de barco, ilhas fluviais e localidades longínquas das sedes dos municípios.

No roteiro da Missão Gota em Chaves constam as comunidades Santa Mônica, Apanin, Limão da Caviana, Kaloal, Ilha Nova, Ipixuna, Jaranduba, Santa Rosa, Ciriaca, Laranjeira, Arrozal, Açaituba, Igarapé do Campo, Paineira, Rio Feliciano, Pracatuba, Prainha de Fora, Ubussutuba, Limão da Mexiana, Canivete e Caras da Viçosa.

Na Missão Gota que acontece nas imediações de Chaves, participam da ação pilotos e mecânicos da Aeronáutica – que realizam o deslocamento aéreo da equipe de saúde, imunobiológicos e insumos, técnicos da Divisão de Imunização da Sespa, técnicos da equipe técnica da Divisão de Vigilância em Saúde do 7º CRS da Sespa e técnicos da Secretaria Municipal de Saúde de Chaves.

