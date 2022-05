Mistério na Estrada do Maratá, em Benevides

Um homem, que teria problemas psicológicos, usava drogas e bebidas, foi encontrado morto, por afogamento, na vala, às margens da Estrada do Maratá, em Benevides, município localizado na Zona Metropolitana de Belém.

O achado aconteceu na manhã desta segunda-feira, 30.A vítima se chamava Juscelino Nogueira do Rosário, tinha 59 anos e filhos, porém, vivia pelas ruas, segundo disse uma irmã sua, a senhora Benedita Conceição do Rosário, que reconheceu o corpo do irmão antes de ser removido para o Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Belém.

Benedita Conceição do Rosário contou que seu irmão não tinha trabalho e passava a maior parte do tempo na rua em razão de um transtorno mental não devidamente diagnosticado.

As suspeitas são de que ele tenha sido atropelado por um carreta que passava pelo local, cujo condutor seguiu viagem sem tomar conhecimento do atropelamento que se tornou fatal, já que, gravemente ferido, Juscelino caiu de rosto na vala e teria se afogado. Benedita disse que, por volta das 10 horas, soube da morte de um homem que poderia ser Juscelino.

Morando no centro de Benevides, ela foi até o local e constatou que realmente era o seu irmão que jazia naquele lugar inóspito.Trabalhando com serviços gerais, ela contou que Juscelino é pai de cinco filhos e passava a maior parte do tempo em situação de rua. “A gente não sabe o que realmente aconteceu. Alguém falou que passou uma carreta na hora. Ele ainda deu alguns gritos antes de se afogar. Só sei que ele tá com a cabeça ‘enterrada’ na água, como se tivesse afogado”, contou ela.Como na área não há câmeras de segurança, isso dificultará bastante o trabalho de investigações da Polícia Civil em Benevides, que pediu a remoção do corpo para exames de necropsia. O corpo de Juscelino deve ser sepultado na manhã de amanhã.

