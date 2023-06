Mix Atualidades entrevista Secretária de Educação de Ananindeua para falar sobre a qualidade do ensino no município

Na manhã desta segunda-feira (25), a vereadora de Ananindeua e Secretária de Educação, Leila Carvalho Freire, participou de uma entrevista ao programa Mix Atualidades, apresentado por Nelson Gill com a jornalista Marina Moreira, na TV Marajoara 50.1, para falar um pouco sobre como está sendo trilhado a educação no município.

Na ocasião a pedagoga contou sobre o Movimento Educa Ananindeua cujo objetivo é fortalecer cada vez mais o aprendizado das crianças do município. “O Movimento Educa Ananindeua é gerado por pessoas que se envolvem, que tem compromisso com a educação e querem garantir o direito de aprender de cada aluno, este movimento se preocupa com o todo do que seria a qualidade da educação”, ressalta.

Foto: Secretária de Educação de Ananindeua, Leila Carvalho Freire, Jornalista Marina Moreira, e apresentador Nelson Gill.

Outro assunto importante comentado durante a entrevista foi a respeito da 1ª etapa da OPA (Olimpíada Pedagógica de Ananindeua), que será realizado nesta terça-feira (27) e na próxima quinta-feira (29). Cerca de seis mil alunos inscritos na Olimpíada, farão no primeiro dia de provas questões de português e produção textual, já no segundo dia de provas serão questões de matemática.

Segundo a pedagoga, as turmas que ficarem em primeiro lugar vão ganhar uma viagem internacional até a Europa, onde as crianças terão a oportunidade de passar pela Espanha, e também pela França onde passarão um dia conhecendo a Eurodisney. Além dos estudantes, passarem por uma experiência cultural incrível, também garantirá conhecimentos na área da pesquisa, como, por exemplo, o surgimento da língua portuguesa, de onde partiu os seus colonizadores, de onde partiram as famosas caravelas, será o olhar para o Brasil a partir de Portugal.

O programa Mix Atualidades é exibido na TV Marajoara 50.1 de segunda a sexta-feira das 06h às 07h45 da manhã, e na Super Rádio Marajoara AM 1130, e nas redes sociais no horário das 06h às 9h00 da manhã de segunda a sexta-feira.

Acompanhe a entrevista completa: