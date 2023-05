MMA perde Fein em acidente de moto

O lutador de MMA, Joriedson “Fein” Reis morreu em acidente de moto em Belém, ontem, sexta-feira, 05. Ele seguia de moto quando foi colhido por um ônibus na pista do BRT na Avenida Almirante Barroso, próximo da Travessa Angustura, no bairro do Marco.

“Meu irmão”.



Faixa preta de jiu-jitsu e mestre em Muay Tai, atleta tinha extensa carreira no mundo das artes marciais e treinava com lutadores do UFC”, comentou Deiveson Figueiredo.



Segundo informações no local do desastre, o piloto da moto, Alisson Carvalho Patrick, que também morreu, fez uma conversão irregular e os dois foram atingidos por um ônibus. Joriedson deixa a esposa e três filhos de um relacionamento anterior.



Ele nasceu em Tailândia, no sudeste do Pará, tinha 36 anos e era faixa preta de jiu-jitsu e ponta preta em Muay Tai. O paraense tinha uma carreira no MMA com 35 lutas, sendo 25 vitórias e 10 derrotas, mas não lutava desde 2019. Ele estava dedicando o seu tempo em liderar a própria academia, a Team Fein, além de participar treinos de outros lutadores.



No começo deste ano deste ano, Joriedson esteve no UFC Rio acompanhando a lutadora francesa Zarah Fairn e o ex-campeão peso-mosca Deiveson Figueiredo. Fein participou da preparação dois dois para o evento. Joriedson também treinou com Priscila Cachoeira, Francisco Figueiredo, Iliarde Santos, entre outros.

Foto: Reprodução