MOBILIDADE URBANA: Construções de viadutos são anunciadas para Ananindeua

O município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, passará por obras que objetivam facilitar a mobilidade urbana, com construção de diversos viadutos e elevados nos seus principais corredores. A informação foi prestada ao jornal A Província do Pará pelo prefeito Dr. Daniel, durante a solenidade de retomada das obras que concluirão o Estádio Municipal, realizada ontem, 1º.

A cidade que antes era tida como “dormitório” tem vida própria, emprega uma grande parte de seus cidadãos, bem como, oferece de tudo o que a sociedade, antes, precisava se dirigir para conseguir em Belém. Além de forte comércio, indústria, fábricas e feiras, Ananindeua tem hoje vários centros de comércio nos mais variados núcleos habitacionais como Cidade Nova, sede, periferia e distritos. Desta forma, o crescimento precisa ser acompanhado por obras de desenvolvimento que facilitem a mobilidade das pessoas e de veículos.

Por Ananindeua passam veículos de cargas e ônibus que se dirigem para a capital paraense e que trafegam pelas principais vias a partir da rodovia BR-316 com destino também aos distritos de Outeiro e Icoaraci, bem como, para a zona portuária de Belém, Companhia Docas do Pará na orla da Baía do Guajará e também os portos ao longo da Avenida Bernardo Sayão. Para chegar a esses locais, carros, caminhões, carretas, ônibus e pessoas utilizam vias de acesso mais rápido, como a Rodovia Mário Covas, a Rodovia do Coqueiro, a Estrada do 40 Horas, a Avenida 3 Corações, a Avenida João Paulo II que interliga com a Rodovia PA-150 por meio da Alça Viária, entre outras.

Para desenvolver tais projetos, o município receberá, inicialmente, aporte de R$ 30 milhões e de R$ 6 milhões, respectivamente, que também serão investidos no setor de limpeza. Segundo o prefeito, a previsão é a construção de viadutos e elevados na Rodovia Mário Covas com Avenida Independência; na Independência com Rodovia BR-316, na Avenida 3 Corações e, finalmente, na rotatória da Estrada do 40 Horas. Ele destacou que esses locais são verdadeiros “gargalos” que provocam grandes congestionamentos no trânsito de Ananindeua, com registros de muitos acidentes e mortes. Assim, com essas obras, acredita que o trânsito irá fluir melhor, bem como, as pessoas terão mais qualidade de vida morando ou apenas passando por Ananindeua.

As obras ainda não têm previsão de início, mas o prefeito garante que os investimentos serão feitos ao longo dos próximos dois anos.