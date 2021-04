Mobilização prepara moradores para selagem das casas do segundo trecho da Bernardo Sayão

Técnicos do Projeto Social do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), da Prefeitura de Belém, visitaram os moradores das casas que serão atingidas pelas obras do programa, na Avenida Bernardo Sayão, entre a Rua Fernando Guilhon e Travessa Quintino Bocaiúva, bairro do Jurunas, nesta segunda-feira, 26.

Os moradores receberam panfletos explicativos sobre o início da selagem – marcação das casas -, que começa nesta terça-feira, 27 e se estenderá até o dia 14 de junho.

A selagem deste segundo trecho atingirá 265 casas que estão localizadas no entorno das obras. Esse trabalho será realizado por equipes de engenharia da Unidade Coordenadora (UCP/Promaben) e do consórcio TPF/Synergia, executor das ações sociais do Programa.

As equipes de selagem visitarão 577 imóveis localizados em quatro trechos até o dia 4 de junho, incluindo dois trechos na Bernardo Sayão e nas ruas Oswaldo de Caldas Brito e Veiga Cabral.

O processo de selagem demarca as casas que ficam na linha da obra e indica quais imóveis serão incluídas no Projeto Social do Programa.

Após a selagem das casas será realizado o “congelamento” da área que será demarcada e controlada para estudos de avaliações dos imóveis. O “congelamento” também serve para prevenir ocupações irregulares e garantir a segurança dos moradores.

A selagem das casas é o primeiro passo para a realização do cadastramento e recadastramento social das famílias atingidas pelas obras do Promaben.

O cadastramento e recadastramento serão realizados a partir do dia 30 deste mês, devendo se estender até o dia 14 de junho, nos mesmos trechos já citados e ainda nas áreas conhecidas por Ilha Bela e Miolo do Jurunas.

As visitas são realizadas no horário entre 8h e 12h por equipes compostas por engenheiros e assistentes sociais devidamente identificadas para garantir a segurança dos moradores.

Por: Raimundo Sena

Fonte: Agência Belém