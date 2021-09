Mocajuba recebe Caravana de Cidadania e Direitos Humanos da Sejudh e parceiros

A Escola Estadual Profª Isaura Baía, em Mocajuba, região do Baixo Tocantins, recebeu, nesta quarta-feira (15), uma grande ação promovida pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Pará, com a emissão de 300 carteiras de identidade.

Duas mulheres transexuais aproveitaram a oportunidade e conseguiram garantir o documento de indentidade, com a inclusão do nome social delas. “Em uma cidade do interior, garantir um documento com novo nome é um momento único”, afirmou Paola Nicle Sousa Wanzeler.

Com diversas comunidades ribeirinhas e na zona rural, Mocajuba conta, atualmente, com quase 40 mil habitantes. Entre eles, está o estudante Gefisson Caldas, morador da ilha de São Mateus, distante uma hora do centro da cidade. Ele observou que ações como as de hoje, que promovem os direitos humanos, “garantem mais cidadania e acesso a direitos básicos que estão previstos em lei”, disse.

A Caravana de Cidadania e Direitos Humanos segue, nos próximos dias, para as cidades de Tailândia e Acará, onde também serão ofertados diversos serviços à população. A ação já realizou atendimentos em Baião e nos quilombos de Acapuquara e São José do Icatu.

Para a diretora de Cidadania e Direitos Humanos da Sejudh, Janaína Renée, com a redução dos casos de covid-19, é hora do retorno ao atendimento à população do interior. “O Governo está atento as demandas dos municípios e vamos fazer o possível para atender as demandas das pessoas que mais precisam”, afirmou.

Para a assessora municipal, Eliene Braga, as ações diminuem um pouco as desigualdades dos municípios que ficam distante dos grandes centros urbanos. “Mocajuba recebe a equipe do Governo do Estado de braços abertos e apoia ações que possam garantir mais cidadania ao nosso povo, tanto da cidade quando das zonas rural e ribeirinha”, disse ela

A ação contou com a parceria da Prefeitura Municipal de Mocajuba e da Polícia Civil.

