Moda e tecnologia: modelo tem vestido pulverizado no corpo em pleno desfile

No encerramento da Semana de Moda de Paris (PFW), a supermodelo norte-americana Bella Hadid fechou o desfile da marca francesa de roupas Coperni com uma passagem considerada pela empresa “um momento em que a moda encontra a tecnologia“.

Após adentrar a passarela quase nua, Hadid ficou parada enquanto dois homens munidos com garrafas de aerossol (spray) literalmente pintavam um vestido em seu corpo usando um tecido pulverizável de nome Fabrican.

Segundo a Coperni — batizada em referência ao matemático e astrônomo Nicolau Copérnico — o Fabrican, criado por Manel Torres, pesquisador do Imperial College, em Londres, no Reino Unido, é um material “fascinante”, que pode ser reengarrafado e reutilizado.

Como explica a Vogue Business, o líquido dentro de uma garrafa Fabrican contém algodão ou fibras sintéticas. Esses materiais estão suspensos em uma solução de polímero, que evapora após contato com a pele.

“A tecnologia abre novas possibilidades para a moda personalizada, permitindo que toques individuais sejam adicionados às roupas fabricadas”, diz o site do produto. “Roupas chiques poderiam incorporar fragrâncias, constituintes ativos ou materiais condutores para interagir com a tecnologia da informação”.

É como se os criadores do Fabrican vislumbrassem um mundo onde sua solução pode se tornar um coquetel de roupas pulverizáveis: misture seu perfume favorito ou um condutor de interligação tecnológica não identificado, e você tem o que pode um dia ser o ajuste sob medida do futuro.

O modelito exibido no desfile da Coperni, no entanto, não está à venda. “É nosso dever como designers tentar coisas novas e mostrar um futuro possível”, disse o diretor criativo da marca, Sébastien Meyer. “Não vamos ganhar dinheiro com isso, mas é um momento lindo”.

Fonte: Olhar Digital