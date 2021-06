Modelo de Defesa Civil de Belém será apresentado em evento nacional

O mapeamento inédito de áreas de risco geológico nas ilhas de Belém e a criação e implementação de um sistema de gestão em Defesa Civil serão apresentados durante evento nacional promovido pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) a partir de hoje até a próxima quinta-feira, 24. As boas práticas da Comissão de Defesa Civil de Belém serão detalhadas pela presidente da Comissão, Christiane Ferreira, que também falará sobre a profissionalização do órgão neste primeiro dia do evento, a convite do Projeto ELOS, que organiza o seminário.



“Os projetos de estruturação e tecnologia iniciados nesta gestão e consequentemente o reconhecimento destes no cenário nacional, demonstram um marco de profissionalização da Defesa Civil do município de Belém. Isso se deve ao compromisso da Prefeitura de Belém de prestação de serviço de qualidade, com transparência para bem cuidar de nossa gente”, define a presidente.

ELOS

O Projeto Elos é desenvolvido pela Sedec/MDR, por meio de cooperação internacional- em parceria científica com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) – unidade de pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) – incumbido a coletar e analisar as informações sobre estrutura e capacidades das defesas civis municipais, visando posterior elaboração de proposta de fortalecimento da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil nos municípios brasileiros.

Fotos: Agência Belém