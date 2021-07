Modelo desabafa após harmonização que deu errado: “Excesso de produto”

Liziane Gutierrez passou por uma cirurgia para retirada de produtos usados para fazer harmonização facial, após sofrer uma forte reação

A modelo Liziane Gutierrez, de 35 anos, passou por uma cirurgia para retirada de produtos usados para fazer harmonização facial, após sofrer uma forte reação. De acordo com Liziane, ela tomará medidas legais contra a clínica que a atendeu.

A modelo falou sobre o assunto em seu Instagram, onde repostou uma reportagem feita pelo portal TMZ. “Em 2018, logo após o carnaval, resolvi viajar para Belo Horizonte com o intuito de fazer uma harmonização facial. Um dia após realizar o procedimento, meu rosto parecia que ia explodir. Me falaram que era ‘apenas’ uma alergia e que se eu fizesse uso de corticoide isso iria sumir”, começou ela na legenda da publicação.

“Realmente, fazendo uso dessa medicação meu rosto melhorava na hora, só que seu parasse todo inchaço voltava. Passei a fazer sessões doloridas de remoção de produtos do meu rosto (quase que todos os dias). Após laudos de dois médicos distintos dizendo que o meu problema foi causado por excesso de produto e não alergia, eu resolvi tomar medidas legais”, contou.

A modelo disse que resolveu falar sobre o assunto para alertar as pessoas, e garantiu que sua vontade é retirar todo o produto de sua boca e seu rosto.

De acordo com o TMZ, a aplicação dos produtos custou cerca de US$ 3 mil (cerca de R$ 15,5 mil) para aplicar os produtos em 2019. A cirurgia de remoção custou US$ 10 mil (R$ 51,8 mil). Os médicos da modelo informaram que, caso ela não retirasse os produtos do rosto, eles poderiam entrar em sua corrente sanguínea e colocá-la em risco de vida.

Quem é Liziane?

Liziane Gutierrez ficou conhecida por um vídeo que circulou nas redes sociais, no qual uma mulher gritava com policiais que interromperam uma festa clandestina em São Paulo.

“Vocês são uns merdas! Vão tomar no cu! Vão tomar conta de quem torra! Vai para a favela”, esbravejou Liziane Gutierrez.

Fonte: Metópoles