Modelo é morta a facadas por ex-namorado na Cidade Nova, em Ananindeua

A jovem Geordana Nataly Sales, de apenas 20 anos, foi morta a facadas na manhã desta quarta-feira (1º), na Cidade Nova, em Ananindeua. O crime foi em uma viela que liga a We-82 e a we-83, por volta de 4h. O responsável pelo crime foi um ex namorado dela, identificado como Lúcio Magno Quadros.

O jovem não aceitava o fim do relacionamento. Na madrugada desta terça-feira, ele teria marcado um encontro com a moça perto da casa dela. Quando ela chegou, foi atacada com uma faca.

Houve luta, e Geordana foi atingida com várias facada no pescoço e no rosto. Luciano também ficou ferido, mas conseguiu fugir.

O homem foi detido em sua casa, horas depois, pelo 6º Batalhão de Polícia Militar. Ferido, ele foi levado para receber atendimento na UPA e depois deve seguir para a seccional urbana da cidade nova.

