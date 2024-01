Modelo nega que está grávida de terceiro filho Neymar Jr.

Após surgirem boatos de que o jogador de futebol Neymar Jr. seria pai pela terceira vez, a influenciadora digital Jamile Lima negou que está grávida do atleta. A modelo usou o Instagram para gravar uma série de vídeos sobre o assunto.

O boato começou a circular após o colunista Leo Dias divulgar a informação baseado em um comentário de um post no Instagram.

– Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter – dizia o comentário, feito em uma foto de Mavie, filha caçula de Neymar, publicada em um perfil de fofoca.

O perfil que fez o comentário em questão é o de Jamile, que alegou que alguém de sua equipe usou sua conta para escrever a mensagem.

– Esse comentário que surgiu nas páginas de fofoca foi um comentário infeliz de uma pessoa da minha equipe que, em tom de brincadeira, devido ao cruzeiro, sei lá, enfim… eu já estou tomando as medidas cabíveis – disse a modelo.

Apesar de Jamile ter desmentindo a informação, o site de Leo Dias seguiu com a matéria sobre a suposta paternidade de Neymar no ar. Um trecho do texto dizia que “a mãe do bebê não é Jamile, mas uma modelo brasileira”. O jogador não se manifestou sobre o assunto.

Fonte: Pleno News/ Foto; EFE/ André Borges