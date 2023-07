Moderna pista de patinação na Avenida Anysio Chaves vai promover a prática esportiva e integração dos atletas

Em uma cerimônia emocionante realizada ontem, sábado, 22, a Prefeitura de Santarém entregou oficialmente à população a tão aguardada pista de patinação na Avenida Anysio Chaves. A obra, que foi licitada pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura- Seminfra, é resultado de um investimento significativo no esporte e lazer da cidade.



A pista de patinação, que ocupa uma área de 2.405,62 m², a maior da região Norte, foi construída nos padrões técnicos mais exigentes, garantindo a segurança dos praticantes e proporcionando uma experiência esportiva única. Localizada na Avenida Dr. Anysio Chaves, entre a Travessa Papoula e a Avenida Bugaville, no bairro Aeroporto Velho, a pista oferece aos atletas e entusiastas do esporte uma infraestrutura moderna, com rampas angulares e inclinadas, piso em concreto polido e uma mureta de 20 cm de altura com guarda-corpo em alumínio, cercando todo o projeto.



O secretário de infraestrutura, Daniel Simões, celebrou a conclusão da obra. “É com grande satisfação que entregamos essa pista de patinação à comunidade. Sabemos o quanto o esporte é importante para o desenvolvimento físico e emocional das pessoas. Com esse novo espaço, esperamos incentivar ainda mais a prática esportiva em nossa cidade”, destacou o secretário.



Durante a solenidade, o prefeito Nélio Aguiar ressaltou a importância do investimento em espaços esportivos para a comunidade. “Hoje é um dia especial para todos nós. Essa pista representa mais do que concreto e metal, é um símbolo da nossa dedicação ao esporte e à juventude de Santarém. Estamos proporcionando à população um espaço de lazer e prática esportiva, fomentando a socialização e criando oportunidades para novos talentos no mundo do patins”, afirmou o prefeito.



O investimento de R$ 763.285,82 foi fundamental para a execução da obra, que ficou a cargo da empresa DPV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. A pista de patinação agora está aberta ao público e disponível para atender tanto os patinadores experientes quanto os iniciantes, que encontrarão no local uma estrutura adequada e propícia para o aprendizado e evolução no esporte.

Para o presidente da associação de patinadores, o senhor Ítalo Santos, a inauguração da pista é uma conquista para toda a comunidade. “Nossos atletas e todos os amantes do patins agora têm um espaço digno para praticar o esporte que tanto amam. Agradeço em nome de todos os patinadores de Santarém ao prefeito Nélio Aguiar e à equipe da Seminfra pelo comprometimento em realizar esse projeto. Comemoramos hoje uma nova era para o patins em nossa cidade”, declarou Ítalo Santos emocionado.



A Prefeitura de Santarém segue empenhada em promover o bem-estar e o desenvolvimento da cidade, investindo em projetos que beneficiem a população em todas as áreas, e a inauguração da pista de patinação é mais um passo importante nessa direção. A expectativa é de que o novo espaço se torne um ponto de encontro e diversão para os santarenos, fortalecendo a cultura esportiva local e incentivando a prática saudável de atividades físicas.



A cerimônia de entrega contou com a presença da primeira dama Celsa Brito, secretários municipais Emir Aguiar (Governo), Tadeu Cunha (Esporte e Lazer), Daniel Simões (Infraestrutura), Jean Murilo (Urbanismo) e Alberto Portela (Trânsito), além do secretário regional de governo, José Maria Tapajós, e dos vereadores Erasmo Maia, Ângelo Tapajós e Elielton Lira.

