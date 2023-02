Modernidade e diversidade darão toque especial na transmissão do Parazão Banpará 2023

Será no próximo domingo (05), o início do Campeonato Paraense 2023, com transmissão exclusiva pela Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa), da partida entre Clube do Remo e Independe Atlético Clube, que acontecerá no Estádio Evandro Almeida (Baenão), em Belém, a partir das 17h. O jogo será exibido pela TV e Portal Cultura, além do canal Esporte na Cultura, no Youtube.

Ao todo serão transmitidos 34 jogos, em Belém e interior do Estado, com a expertise de uma equipe especializada no assunto, entre jornalistas e técnicos, que levarão para cada espectador um conteúdo de qualidade, especialidade da Funtelpa desde 2009 como explica Hilbert Nascimento, presidente da Fundação. “Essa é 15° edição a qual temos os direitos de transmissão e cobertura. Especialmente nos últimos quatro anos, tivemos a oportunidade de dar uma visão mais detalhada, mais lapidada da competição, valorizando mais o futebol paraense através das equipes e, com isso, proporcionando uma maior visibilidade não só no Estado do Pará, por meio da cobertura da Rede Cultura de Comunicação, que está presente em 108 municípios paraenses, mas também em âmbito nacional, proporcionando que os paraenses espalhados pelo país possam acompanhar os jogos pelo Portal Cultura e pelos nossos parceiros da rede nacional de comunicação pública, que compartilham a nossa transmissão através da TV Brasil. Então, é o Parazão crescendo cada vez mais em relevância, fortalecendo a força do nosso futebol, essa grande e boa rivalidade entre Remo e Paysandu e levando mais força também para o futebol do interior. Esperamos para esse ano uma competição bem mais acirrada e com a possibilidade dessa visibilidade aumentar cada vez mais”.

Ricardo Gluck Paul, à frente da Federação Paraense de Futebol (FPF) desde o ano passado, reforça a importância do trabalho realizado pela Funtelpa em prol do protagonismo esportivo que o Pará possui no Brasil e no combate ao preconceito dentro do esporte. “É uma parceria de extrema e elevada importância principalmente nesse ano, quando estaremos juntos combatendo problemas sociais e usando o campeonato paraense e a extraordinária audiência do futebol e, multiplicado plea qualidade e alcance da transmissão da funtelpa, para conversarmos com a sociedade enfrentando preconceitos e utilizando o futebol como porta-voz das questões sociais. Então, essa é uma parceria de extrema importância que nós temos muito orgulho de tê-la ao lado do futebol e devemos sempre reconhecer e prestigiar todo esse esforço que há para que nós tenhamos um futebol forte e que atenda não só a paixão do futebol, mas também todo lado social.”

Na TV, a transmissão contará com uma novidade. Aliada à linguagem da diversidade levantada pelo Parazão Banpará 2023, pela primeira vez, terá a participação de uma comentarista esportiva, que engrandecerá o trabalho da equipe de jornalismo com conhecimentos técnicos relevantes para a análise de cada jogo. Giordana Krumpanzer fala sobre a importância desse reconhecimento.

“É um momento de felicidade pela oportunidade que está sendo me dada. Tenho muita gratidão porque esse era um local ainda majoritariamente masculino, onde a voz masculina era muito ouvida, e agora vem tendo essa mudança, onde a voz feminina vem ganhando o seu espaço tanto nos comentários quanto na narração e, também, momento de muita responsabilidade porque quem está vendo e ouvindo espera de quem está comentando que seja reforçada as suas ideias, que seja explicado o que está acontecendo no jogo. Enfim, muito feliz por saber que as próximas gerações de mulheres não precisarão lutar tão dolorosamente por esse espaço, elas vão poder naturalmente estudar, se especializar, sonhar”.

Pelo 12° ano, o programa Meio de Campo fará o pré jogo, trazendo análise sobre a estratégia tática de cada time, além de curiosidades sobre o Campeonato. Com o comando da apresentadora Tayná Martinez e participação de convidados do meio esportivo, o programa entrará no ar sempre 30 minutos antes dos jogos que serão transmitidos pela TV Cultura.

Tem novidade também no Portal Cultura que, este ano, além da transmissão tradicional pela plataforma, exibirá pelo “Esporte na Cultura”, o maior canal de esporte do Pará no Youtube, uma transmissão alternativa com uma linguagem mais moderna e exclusivamente digital, que contará com a narração e apresentação de jornalistas da casa e de uma equipe do Futebol Zueiro, criadores de conteúdo do esporte paraense que utilizam da comédia e irreverências para falar sobre a modalidade esportiva.

Audiência

Na edição do Parazão de 2022, a TV Cultura alcançou uma média 10,8 pontos de audiência na grande Belém, uma estimativa de que cerca de 97 mil pessoas tenham acompanhado a transmissão pela TV. No jogo final do campeonato, disputado no famoso clássico Rei da Amazônia, RexPa, a emissora teve um alcance de mais de 411 mil telespectadores por minuto, de acordo com a Kantar IBOPE Media.

Serviço: Para acompanhar os jogos do Parazão Banpará pela TV Cultura, no canal 2.1, Portal Cultura, através portalcultura.com.br e YouTube, no canal Esporte da Cultura.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag Pará