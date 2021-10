Moju: PM prende jovem em flagrante com 1 kg de maconha no Km 50

Uma prática de tráfico de drogas no Km 50, em Moju, nordeste paraense, foi descoberta pela Polícia Militar na manhã da última segunda-feira, 04. Durante a ação, a jovem Patrícia Barbosa Soares, de 19 anos, foi presa em flagrante.

Através de denúncia anônima, policiais militares se dirigiram à Vila Agrovila para realizar a operação. Ao chegarem no local, os policiais encontraram Patrícia vendendo as drogas em uma das residências da vila. Com ela, foram apreendidos aproximadamente 1 kg de maconha, um celular e R$ 250,00 em espécie.

Uma guarnição do Posto Policial Destacado (PPD) do Bacuriteua, que integram a 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), foi quem realizou a prisão em flagrante da jovem.

Patrícia e todo o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, em Moju, para que os procedimentos cabíveis fossem realizados.

Fonte: Moju News