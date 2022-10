Moju recebe novo posto da Polícia Rodoviária Estadual

Agentes Municipais do Trânsito também ganharam novos coletes balísticos que foram entregues pela Prefeita Nilma Lima.

Em continuidade ao trabalho de investimentos nas forças de segurança pública, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) e a Policia Militar, entregou o novo posto de controle do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), vinculado à Polícia Militar, no município de Moju. No ato, a Segup realizou também a cessão de coletes balísticos para a agência de trânsito municipal.

Posto de Controle.

Com o custo de R$ 303 mil reais, a reconstrução do novo Posto de Controle da Polícia Rodoviária, iniciada em fevereiro deste ano, teve duração de sete meses. Além da fachada revitalizada, o novo posto tem nova mobília, rede lógica, alojamentos feminino e masculino, além de uma sala de atendimento para o público externo.

O posto foi instalado no Km 9 da rodovia PA-150 e tem abrangência, ainda, à PA-252, contemplando o município de Moju e a Vila de Palmares. Uma localização estratégica para a fiscalização rodoviária e à repressão da criminalidade na região.

Durante a entrega, o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, ressaltou a importância de cada vez mais dar condições dignas de trabalho, com espaços novos e com equipamentos para os profissionais da segurança pública.

“Estamos entregando o sexto posto reformado do BPRv, sempre lembrando que o nosso principal patrimônio são os nossos policiais. Nosso reconhecimento ao Batalhão, que atua na que eu considero a principal rodovia estadual e, por isso, precisa de condições para atuar assim a população que busca atendimento. Isso valoriza nossa tropa e o imposto que o contribuinte realiza. O município de Moju, em 2022, está com 16 Crimes Violentos Letais Intencionais, uma redução de 55% em relação, a 2018, quando houve 36 registros”, destacou o secretário Ualame Machado.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Melo Júnior, frisou a função do posto de controle dentro da estratégia institucional da corporação. “Uma obra dessa que tem toda complexidade, talvez, muitos não entendam tudo o que foi para gente estar aqui. A gente olha pra traz e vê todo o sacrifício, não é nada perto do benefício para a tropa que precisa de uma estrutura digna para que possa render na sua função”, afirmou.

“É um posto que não se restringe na fiscalização do trânsito, mas também ofertando segurança pública, principalmente, nessa via que liga muitos municípios e que aqui passa boa parte da atividade produtiva do Estado”, acrescentou o coronel Dilson Melo.

Equipamentos

Após equipar as guardas municipais do interior com coletes balísticos de última geração e mais leves, a Segup inicia o processo de cessão aos órgãos de trânsito dos municípios. Moju é o quarto município a ser contemplado com os equipamentos, sendo os últimos os municípios de Breves, Oriximiná e Portel a receberem.

A cessão dos coletes balísticos ocorreu no novo posto do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual da Polícia Militar, com a presença das autoridades estaduais e municipais. Ao todo, foram entregues 12 coletes.

Voltando-se para os agentes de trânsito, que receberam os coletes, o secretário Ualame Machado ressaltou o objetivo da entrega. “São para a segurança em fazer as abordagens e no seu trabalho, sabemos que vocês se arriscam como também os demais agentes de segurança, portanto, é necessário que estejam preparados e o novo equipamento garante a segurança”, finalizou.

A prefeita de Moju, Nilma Lima, agradeceu as entregas feitas pela Segup. “Este novo prédio valoriza a tropa que atua em nosso município em uma rodovia muito movimentada. Parabenizar cada um pelo seu trabalho e dizer que temos uma geografia muito grande e essa união de forças faz o trabalho acontecer. São entregas que trazem conforto para que a segurança trabalhe de forma eficaz”, afirmou a gestora.

Fonte: Moju News

Texto de André Macedo / Segup