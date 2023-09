Momentos de “terror”: Brasileiro fugitivo nos EUA invade casa

Condenado a prisão perpétua pela morte da ex-namorada, o brasileiro Danilo Cavalcante, que escapou de uma cadeia da Pensilvânia, nos Estados Unidos, tem causado pânico para os moradores do subúrbio da Filadélfia. Desta vez, o fugitivo foi visto dentro da casa de um morador no condado de Chester. As informações são do Fantástico, da TV Globo, e foram exibidas neste domingo (10).

Durante a reportagem, Ryan Drummond, o homem que teve sua casa invadida por Cavalcante, afirmou ter ouvido barulhos em um dos cômodos de sua casa. O som era como de alguém abrindo os armários e as gavetas de sua cozinha.

Após notar que a porta do local estava “entreaberta”, Drummond, que estava no andar de cima da casa, piscou a luz algumas vezes. Instantes depois, Danilo teria respondido da mesma forma.

– Ele acendeu a luz da cozinha como se dissesse: “Estou aqui”. Foi um terror. Olhei para minha esposa e disse: “Ele está na casa, ligue para a polícia” – contou ao programa.

Além de, supostamente, ter roubado uma faca do lar de Drummond, o brasileiro fugitivo também roubou alguns alimentos como: maçã, pêssego e ervilhas. Policiais da região realizaram buscas no local, mas até o momento, Danilo não foi encontrado.

O CASO

Danilo Cavalcante, de 34 anos, foi considerado culpado por esfaquear Deborah Brandão, também brasileira, cerca de 38 vezes na frente de seus dois filhos, de 4 e 7 anos, em agosto de 2021, na casa dela em Schuylkill Township.

Cavalcante tinha um histórico de violência doméstica, segundo os promotores. Ele esfaqueou Deborah depois que ela soube que o brasileiro tinha um mandado de prisão em aberto por um assassinato ocorrido no Brasil em 2017.

Os detetives concluíram, então, que Cavalcante matou Deborah depois que ela descobriu a história e ameaçou denunciá-lo para a polícia.

Na época do crime, Cavalcante fugiu do local antes da chegada da polícia, mas foi preso após ser rastreado até a Virgínia.

Fonte: Pleno News/Foto: Departamento de Polícia de Chester County / Fantástico, da TV Globo