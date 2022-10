Monitoramento do trânsito é intensificado durante as romarias deste sábado, 8

Belém amanheceu movimentada neste sábado, 8. Desde cedo, os devotos de Nossa Senhora de Nazaré começaram a chegar ao trapiche de Icoaraci e à praça Pedro Teixeira, na escadinha. A Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), atuou com agentes de transporte e de trânsito desde a madrugada, trabalhando na orientação do trânsito e dos romeiros, garantindo a organização e segurança nos locais de romaria.

Do Entroncamento ao trapiche, a avenida Augusto Montenegro e as principais ruas de acesso ao trapiche, como a Siqueira Mendes e Lopo de Castro, sofreram interdição temporária e parcial para permitir a passagem do cortejo que levou a imagem Peregrina, na romaria Rodoviária, até o trapiche.

No local, a movimentação de fieis começou cedo. “Desde as 5 horas da manhã já estavam chegando. Mas, se intensificou por volta de 6 horas”, informou o agente Rogério Braga, chefe de Divisão de Transporte Hidroviário da Semob, lembrando que a equipe da Semob está no local desde às 5 horas organizando o trapiche e as vias ao redor.

A imagem Peregrina chegou ao trapiche às 8 horas. Depois da missa campal, foi conduzida à Corveta Garnier Sampaio, da Marinha, e saiu em romaria Fluvial, às 9h05, saudada pelos devotos presentes. O Cirio Fluvial chegou à escadinha, às 11h23.

Na avenida Visconde de Souza Franco, interditada para ônibus desde às 6 horas, percebeu-se uma grande quantidade de fiéis, uma espécie de romaria, a caminho da praça Pedro Teixeira, na escadinha, para aguardar a chegada da romaria Fluvial.

Agentes de trânsito fizeram na área as interdições desde as 6 horas da manhã e os agentes de transporte orientaram a população os desvios das linhas de ônibus. “Pela manhã todos os veículos, em geral, e as linhas de ônibus estão sendo desviados pela Visconde de Souza Franco e seguem ou pela Municipalidade ou Jerônimo Pimentel a destino”, explicou Raimundo Rodrigues Neto, coordenador de Fiscalização e Vistoria da Semob. Segundo ele, para a Trasladação, o esquema será outro.

Interdições – Segundo o coordenador de Trânsitob, Isaías Reis, para permitir o isolamento do percurso da Motorromaria, as avenidas Presidente Vargas e Nazaré até o Colégio Gentil Bittencourt, na Magalhães Barata, foi necessário haver a interdição das vias de acesso.

Os principais pontos foram as avenidas Visconde de Souza Franco, Assis de Vasconcelos, Governador José Malcher até a 14 de Março, Gentil Bittencourt e Braz de Aguiar, da travessa 14 de Março até a Serzedelo Corrêa e Padre Eutíquio até a Gama Abreu e a 1ª de março, em toda a sua extensão. Os agentes orientaram o trânsito nessas áreas interditadas.

Monitoramento – agentes da Semob também fazem parte das centrais de monitoramento montadas na sede do Centro Integrado de Comando Controle, localizado na avenida Almirante Barroso, e na travessa Quintino Bocaiúva. Os agentes de segurança têm acesso a todas as câmeras, além de interagirem com os outros órgãos que participam do sistema de segurança, trânsito e saúde.

“O objetivo é agilizar os atendimentos que, porventura, ocorram durante as procissões e imediações “, explicou o coordenador.

Por meio das câmeras de videomonitoramento, caso haja qualquer necessidade e emergência, a viatura mais próxima é acionada. “No caso da Semob, a nossa preocupação é com o trânsito, as vias estão interditadas, mas o trânsito está fluindo bem e qualquer acidente podemos acionar a viatura o mais rápido possível”.

Segundo Reis, até agora, tudo ocorreu dentro da normalidade, sem qualquer ocorrência. Após a chegada da imagem na escadinha, milhares de motociclistas concentrados no local, desde cedo, seguiram em romaria, que durou cerca de uma hora, até o colégio Gentil Bittencourt. No local, foram abençoados por Nossa Senhora de Nazaré. À tarde, mais uma missa será realizada, no Colégio, antes da saída da Trasladação, romaria que faz o percurso inverso do Cirio.

As vias foram liberadas na medida que a motorromaria ia passando. A partir de 14 horas, o trânsito no percurso da Trasladação e Cirio voltará a ser isolado e com isso, nova interdição das vias de acesso.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: Semob