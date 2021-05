Monomotor dá voos rasantes em garimpo, bate em barranco e mata 3. Vídeo

O avião monomotor Cesnna 210 voava baixo, chamando a atenção de quem estava no garimpo São Raimundo, localizado entre os municípios de Itaituba e Novo Progresso, na região do oeste paraense. Moradores da área estranharam a situação da aeronave, que fazia voo rasantes.

Para alguns moradores, o avião parecia estar com problemas, mas para outros o piloto estaria se divertindo com os passageiros. A verdade, contudo, ninguém saberá porque minutos depois uma tragédia aconteceria.

O piloto conhecido por “Ribinha”, acostumado a fazer fretes para os garimpos daquela localidade, continuava a dar voltas perigosas pela área, sob os olhares preocupados de quem, em terra, assistia e até gravava com celulares a inusitada cena.

Era por volta das 17h30, o tempo era bom, sem chuva, e de repente, após o avião descer ainda mais, o pior aconteceu. Segundo as testemunhas, o avião foi em direção a um barranco, bateu violentamente e explodiu.

No aparelho estavam três pessoas, incluindo o piloto. Até o começo da noite de quinta-feira, data do acidente, os corpos ainda permaneciam no local. O resgate seria realizado na manha desta sexta-feira, 7.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que investiga acidentes aéreos, informou, por meio de assessoria, que está levantando as informações do acidente.

Fonte: Ver-o- Fato