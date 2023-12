Montada força-tarefa para combater a criminalidade em Marabá

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), em conjunto com as Polícias Militar e Civil, montou uma força-tarefa para investigar os crimes ocorridos em Marabá, na noite de ontem, quarta-feira, 20. A cúpula da segurança do estado deslocou-se ao município ainda na manhã desta quinta-feira, 21, para acompanhar de perto as investigações de ações criminosas e planejar junto aos agentes locais, ações para fortalecer as investigações e elucidar, com a maior rapidez, os fatos ocorridos no município.

O Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, juntamente com o Comandante-geral da Polícia Militar, Coronel PM Dilson Júnior e o Delegado-Geral da Polícia Civil, Walter Resende, se reuniram equipes das forças de segurança do município, e acompanham de perto as primeiras apurações. Em Marabá eles já desenvolvem estratégias e ações preventivas e repressivas, para o combate às ações criminosas.

O titular da Segup, Ualame Machado, esclareceu que qualquer fato dessa natureza é lamentável. Pontuando, inclusive, que na atual gestão, crimes com múltiplas vítimas não são comuns, e quando ocorrem, a presença do Estado demonstra que as forças de segurança vão buscar elucidá-los da forma mais rápida possível.

“Nós sabemos que antes, não era incomum vermos esse tipo de crime no Estado. Porém, atualmente, isso não acontece, por isso, precisamos chegar com forte presença do Estado e dar a maior prioridade possível para este caso. Nos deslocamos até aqui, conversamos com quem está na ponta, verificamos a situação e, após analisar, verificamos tudo o que é necessário fazer para elucidarmos os fatos da melhor forma. Independente de quem praticou o crime, de quem foi vítima, nosso objetivo é que tudo fique esclarecido. Nossa vinda aqui, primeiro, é para demonstrar que o governo do Estado é sempre atento a tudo que ocorre em qualquer parte do território paraense e, diante de fatos que são fora do que se espera no ambiente de segurança pública, vamos buscar dar uma resposta imediata”, afirmou.

REFORÇO NAS INVESTIGAÇÕES

As forças de segurança do Estado estão trabalhando, de forma integrada, para esclarecer todos os fatos. Equipes especializadas da Divisão de Homicídios de Belém também foram deslocadas ao município para auxiliar nas investigações que ocorrem por meio da Delegacia de Homicídios de Marabá.

Durante a coletiva de imprensa, o titular da Segup pontuou também que já possui muitas informações. “Trouxemos equipes específicas para auxiliar a que já está aqui na região. A Polícia Civil está trabalhando na investigação, com a expertise que já possui. Enquanto, a Polícia Militar também, na sua parte, têm feito um trabalho de presença, de acessibilidade e que será reforçado ainda mais nesse período. Além disso, estamos com uma aeronave e um helicóptero para auxiliar não só nessa investigação, mas também no policiamento e nas buscas, para que possamos elucidar o mais rápido possível esse fato e passar toda a segurança para a população. Todo o aparato da Segurança Pública do Pará será utilizado, como viaturas de quatro rodas, duas rodas, aeronave, para que possamos dar uma resposta à altura”, informou Ualame Machado.

INVESTIGAÇÃO

Em relação aos quatro homicídios da noite de quarta-feira (20), as informações obtidas pelo trabalho investigativo, até o momento, apontam que elas aconteceram em decorrência de uma briga entre dois grupos criminosos envolvidos com o tráfico de drogas. Por conta de um fato ocorrido entre eles, um grupo atacou o outro, e agora esse grupo rival fez uma revanche.

Portanto, a partir desses fatos apurados, os grupos foram identificados, assim como os envolvidos nas mortes. O veículo utilizado também foi identificado, inclusive, tendo sido roubado em Belém, mapeado a partir do trabalho de inteligência, o que facilitará na elucidação de todos os fatos, para que todos os envolvidos sejam responsabilizados.

Números – O Município de Marabá registrou 20,33% de redução nos crimes de homicídios no período de janeiro a novembro de 2023, se comparado com o mesmo período de 2022. A redução é ainda maior, chegando a 41,61%, se comparados desde o ano de 2018, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac).

“O aporte na segurança continua sendo reforçado por meio das operações, a exemplo da “Festas Seguras” que está em andamento em todo o Estado, mas não somente nas ações preventivas e ostensivas, mas sobretudo, na atuação investigativa por parte da Polícia Civil e dos setores de perícia e inteligência do Estado. Nos casos de Marabá, elas serão de fundamental importância para combater as ações de grupos criminosos, assim como para a captura e apreensão dos envolvidos nos crimes ocorridos na cidade”, afirmou Ualame Machado.

Imagem: Agência Pará de Notícias