Montanhista morre após pedir ajuda; temperaturas eram baixas

Um montanhista de 37 anos de idade morreu nas Montanhas Brancas, em New Hampshire, após pedir socorro. Na última terça-feira (16), Christopher Roma conseguiu avisar a conhecidos que estava com muito frio. Essas pessoas procuraram as autoridades para pedir ajuda.

O entusiasta enfretou fortes ventos, temperaturas muito baixas e neve. As autoridades partiram em busca de Christopher na quarta-feira (17), mas encontraram dificuldades, como por exemplo, a neve que chegava na altura da cintura. Por isso, a responsabilidade do resgate passou para Guarda Nacional do Exército de New Hampshire.

O montanhista foi encontrado no final da tarde, por volta das 17 horas, sem vida. Seu corpo só foi retirado da área no dia seguinte, por causa do difícil acesso.

A família de Christopher conseguiu ajuda de pessoas próximas para realizar o funeral do montanhista.

