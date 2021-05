Monte Alegre decreta situação de emergência após quase 6.700 famílias serem atingidas por inundações

A cheia dos rios na região tem feito municípios adotarem medidas para conter os problemas causados à população. A prefeitura de Monte Alegre, no oeste do Pará, decretou situação de emergência por inundações após quase 2 mil famílias e mais e de 6.700 de pessoas serem diretamente afetadas pelo nível alto do rio Gurupatuba e afluentes.

O decreto nº329/2021 tomou como base relatório técnico emitido pela Defesa Civil Municipal, apontando que famílias nos bairros Curintanfã, Papagaio, Cidade Baixa, Camarazinho e Surubejú têm sofrido com os impactos das cheias. Esses bairros ficam localizados em frente a cidade.

A situação é aumentada referente as comunidades nas regiões dos rios, que chegam a 22 com problemas mapeados pela Defesa Civil:

Cuieiras;

Campinas;

Bom Jardim;

Santa Rita;

Piapó;

Curralinho;

Sapucaia;

Miri;

Aldeia

Curral Grande;

Jacarecapá;

Cabeceira do Jacaré-Capá;

Piquiá;

Umarizal;

Cuçaru;

São Diogo;

Nazaré;

Flexal I e II;

Calvário;

Paituna;

Lages.

O relatório apontou ainda que os desastres mais recorrentes na área urbana é relacionado às vias públicas, com mais de 1.700 metros danificados.

Cheia do Rio Gurupatuba preocupa moradores de Monte Alegre, no PA

Com a decretação de situação de emergência, o governo municipal autorizou a convocação de voluntários para reforçar as ações de respostas ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos para facilitar as ações de assistência à população afetada pelas inundações.

Enquanto vigorar o decreto ficam dispensadas de licitação: a execução de contratos de aquisição de bens necessários às atividades de respostas ao desastre natural, de prestação de serviços e de obras, desde que sejam concluídas em até 180 dias.

A situação de emergência aguarda o reconhecimento por parte do Governo Federal.

Fonte: G1/pa