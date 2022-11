Monte Líbano conquista título paraense de karate-do-tradicional de 2022

O Clube Monte Líbano conquistou o título do XXXII campeonato paraense de karate-do-tradicional realizado no sábado (12) na praça de alimentação do Shopping Grão Pará. Ao longo da disputa, cerca de 10 de duração de autêntico caratê raiz, a equipe do bairro de São Brás, somou 374 pontos, dez a mais que a equipe da Ascam [364]. Askatra, de Castanhal, foi terceira colocada. APAM, quarta.

O campeonato, nas modalidades de kata e kumite, movimentou cerca de 290 atletas de onze associações filiadas. Foi um grande acontecimento de arte marcial que chamou muita atenção dos visitantes do shopping.

O Monte Líbano ganhou o cobiçado troféu ‘Dr. Aryldo Rego’, entregue pessoalmente pelo médico aos vencedores numa contagiante comemoração. “Com muita honra que entrego o troféu. Estou feliz por fazer parte do caratê paraense. Estarei sempre pronto para colaborar com à Federação”, disse.



Entre os destaques do campeonato, o carateca Robert Machado, 29 anos, da Nerifit, campeão absoluto de kumitê, ganhando todas lutas. Pela conquista faturou o prêmio de R$300 ofertado pelo médico do Socor, Maksud Hanna.

O Monte Líbano, campeão de kumite por equipe, foi premiado com R$200.



Marco Antônio Dias, do Monte Líbano, foi campeão kumite e kata da categoria máster.

Rayan Moraes, foi campeão de kumite e kata, entre os jovens de 14/17 anos, foi premiado com R$250. “Estou feliz pelo prêmio. Fiz três lutas e venci todas”, ressaltou.

Maria Eduarda Pereira, 15 anos, da Ascam, não ganhou dinheiro, mas ficou contente com as medalhas de campeã em kata e kumite. “Em três anos de caratê ganhei dois campeonatos”, pontuou.



Há dois anos no comando da Federação de Karate Tradicional do Estado do Pará [FKTEP], Carlos Bruce, faixa preta, 6º dan, contempla o sucesso do campeonato pela presença maciça dos afiliados com seus atletas mirins, adultos e veteranos. Bruce lamentou apenas a ausência do sensei Yochizo Machida que se encontra em Los Angeles, nos Estados Unidos, ministrando curso de caratê.



Ribamar Vieira, do conselho técnico da FKTEP, participou da bancada oficial nos auxílios dos trabalhos junto com a vice-presidente Sônia Coutinho e do mestre Almir Batista.

Inagens: FPK/Divulgação