Monte Líbano promove festa pela conquista do Campeonato de Karate-Do-Tradicional

Reunindo todos os atletas, familiares e convidados, o Clube Monte Líbano promoveu a festa da vitória pela conquista do título de campeão paraense de karate-do-tradicional de 2022. A reunião festiva aconteceu na sede do clube, no bairro de São Brás, no final se semana.

O Monte Líbano foi campeão num duelo feroz nos tatames contra a Ascam, da sensei Sônia Coutinho, que buscava o bicampeonato.

“Foi uma disputa pegada. A diferença de dez pontos foi prova de como foi o campeonato”, comentou o presidente da Federação Paraense de Karate-Do-Tradicional, sensei Carlos Bruxe, 4º dan.

A equipe da Askatra, de Castanhal, foi terceira colocada e APAM ficou na quarta posição.

O campeonato, que está em sua XXXII edição, teve a participação de 182 caratecas da categoria infantil até o máster masculino e feminino.

O Monte Líbano ganhou o troféu “Dr. Aryldo Rego”, exposto na festa para alegria dos campeões.

CORREÇÃO

A federação corrigiu os números finais da pontuação entre o campeão e o vice. Foram 100 pontos de diferença em favor do Monte Líbano sobre a Ascam.

Imagem: Monte Líbano/Divulgação