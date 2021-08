Morador de rua é esfaqueado até a morte em passarela de Ananindeua

Kleibe Leônidas da Costa Alves, de 31 anos, teria se envolvido em uma briga com o algoz, que fugiu do local e ainda não foi localizado

Kleibe Leônidas da Costa Alves, de 31 anos, foi assassinado a facadas no início da noite desta segunda-feira (23), em uma passarela localizada na rodovia BR-316, no centro de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima era morador de rua e o crime teria sido motivado por uma discussão com o algoz, que fugiu do local e ainda não foi identificado.

A PM informou que foi acionada por volta das 19h. Testemunhas contaram que Kleibe teria se envolvido em uma discussão com um homem, que sacou uma faca e o golpeou várias vezes, tomando rumo desconhecido em seguida. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local, sem chance de ser socorrido.

Ainda segundo a PM, após consultas ao Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), foi constatado que a vítima já havia sido presa pelo crime de roubo. A Polícia Civil esteve no local para levantar as primeiras informações e uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) realizou a perícia criminal e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

O autor do crime fugiu correndo após esfaquear a vítima, e a polícia já iniciou as diligências para identificá-lo. Qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização do criminoso seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações – Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.